DIRETTA LIVE Champions: giallorossi contro il Porto… Roma nun fa la stupida stasera

ROMA – Entrambe vengono da una bruciante sconfitta e cercheranno la qualificazione ai quarti per riscattarsi. Il Porto deve dimenticare il ko contro il Benfica che è costato il primato nel campionato portoghese, la Roma lo schiacciante 3-0 rimediato contro la Lazio sabato scorso. Nel match di questa sera alle 21, presso l’Estadio do Dragao, è in vantaggio il Porto, ma “ai punti” (ossia nelle scommesse sulla qualificazione) sono i giallorossi a condurre dopo il 2-1 dell’andata. Gli analisti SNAI la vedono così: la squadra di Sergio Conceiçao è data a 2,00 per la vittoria, mentre si punta a 3,60 sia sul pareggio che sul successo romanista, risultati che in entrambi i casi manderebbero avanti i giallorossi, come riferisce Agipronews. Ed è proprio il fatto di giocare per due risultati su tre che ribalta il pronostico nelle giocate sul passaggio del turno: Roma ai quarti a 1,55, il Porto avanti viaggia a 2,35. A spingere sulla qualificazione di Di Francesco anche un’altra valutazione degli analisti, ossia quella sulla possibilità che entrambe le squadre segnino, fattore quest’ultimo che potrebbe avvantaggiare la Roma: il Goal è dato a 1,57.

