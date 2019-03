Europa League: ai quarti al Napoli un avversario ostico, incontrerà l’Arsenal

Non è stata clemente la sorte con il Napoli di Ancelotti, che nell’urna di Nyon in Svizzera, dove si è tenuto il sorteggio per gli accoppiamenti dei quarti di Europa League, ha beccato i britannici dell’Arsenal. Il match di andata sarà giocato a Londra. Non sarà certamente un avversario facile e sopratutto il tecnico di Reggiolo dovrà far lavorare parecchio i suoi ragazzi, vista la fatica fatta per eliminare il Salisburgo, quando dopo l’andata sembrava potesse essere una passeggiata. Ma a questi livelli, non si può mai sottovalutare l’avversario.