DIRETTA LIVE Europa League: Salisburgo-Napoli, partenopei con un piede nei quarti

Dopo il 3 – 0 dell’andata, quote chiuse per il passaggio turno del Napoli, che però non parte favorito per la gara di ritorno con il Salisburgo in Austria. Avanti i padroni di casa, a 2.35, a 2.80 gli azzurri, il segno X è a 3.70, come riferisce AgiProNews (Segui il match LIVE nel pannello in basso).

Con un piede già ai quarti, la squadra di Ancelotti è lanciatissima ed è ora favorita per la vittoria finale. Il Napoli si gioca il trionfo finale alla pari del Chelsea dell’ex Sarri, entrambe sono infatti a quota 4.00 nella scommessa Vincente.

