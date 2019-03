DIRETTA LIVE Europa League: Inter-Eintracht, Spalletti in piena emergenza non deve prendere gol

L’Inter va a caccia della qualificazione ai quarti di Europa League, ripartendo dallo 0-0 della gara di andata a Francoforte contro l’Eintracht. La missione non è tra le più semplici, soprattutto perché tra indisponibili e infortunati, Spalletti è in piena emergenza (Segui il match LIVE nel pannello in basso).

Gli esperti di Sisal Matchpoint danno fiducia ai nerazzurri, favoriti a 2.30, i tedeschi non perdono da 10 partite consecutive e il blitz a San Siro è a 3.20, il pareggio si gioca a 3.30, come riferisce AgiProNews. La qualificazione però, è apertissima e i bookie non si sbilanciano: per entrambe le squadre il passaggio turno ai quarti è a 1.88. Divisi gli scommettitori, per il 48% l’Inter conquisterà i quarti, il 52% crede invece nella qualificazione dell’Eintracht.

Per i nerazzurri sarà importante non subire gol, la difesa interista già all’andata in Germania è riuscita a bloccare il formidabile attacco dei tedeschi, ancora più importante sarà farlo a San Siro: il gol degli ospiti è proposto a 1.33. Squalificati Asamoah e Lautaro Martinez con Icardi ancora assente, Spalletti ha poca scelta in avanti e sceglie Keita, appena rientrato dall’infortunio: la sua rete è a 3.00, sale a 4.50 se combinata al segno 1.

