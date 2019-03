A Parigi il Meeting tra Ministri Europei per la Disabilità

Ieri 14 marzo a Parigi, presso il MEAE, si è tenuto il meeting tra i Ministri Europei per la Disabilità.

A rappresentare il governo Italiano il Vice Ministro a Famiglia e Disabilità, Vincenzo Zoccano che in un suo intervento ha affermato “Bisogna cambiare passo: rifondare la cultura della percezione della Disabilità in Europa. In Italia, l’intento del Governo è quello di creare una nuova cultura fondata sull’ Accessibilità Universale e non più su politiche fatte a spot a compartimenti stagni, senza un disegno coordinato che comprenda ogni campo di vita, non più soltanto il contesto socio-sanitario – continua Zoccano – Anche l’Europa deve, nella formazione delle norme in tema di Disabilità, ascoltare le Associazioni, aspetto importantissimo , per creare finalmente una realtà in cui la Disabilità sia parte del mondo e non un mondo a parte”