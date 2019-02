Padre Dall’Oglio: curdi smentiscono, “Non sappiamo neppure se sia vivo”

Ieri il giornale inglese “Times” aveva pubblicato la notizia che il nostro connazionale, il gesuità Padre Paolo Dall’Oglio, rapito a Raqqa in Siria nel 2013, secondo fonti ad altissimo livello dei combattenti curdi, era vivo ed oggetto, insieme a un giornalista inglese e una crocerossina neozelandese, di scambio per un salvacondotto degli ultimi miliziani del sedicente Stato islamico che vogliono fuggire dalla zona. Oggi un portavoce del nucleo di protezione del popolo curdo (Ypg) in Siria, Redur Khalil, ha seccamente smentito quanto dichiarato dal giornale britannico, attraverso una dichiarazione rilasciata alla tv ‘al Arabiya’. Il portavoce dei curdi ha sottolineato che non solo non esiste una trattativa tra curdi e miliziani dell’Isis, ma che neppure sono in grado di confermare che i tre rapiti, ostaggi dell’Is, siano ancora in vita, non avendo in corso alcuna negoziazione con Daesh per una via di fuga concordata.