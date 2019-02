Elezioni: Sardegna, 1275 sez. su 1840 Solinas (Cdx) stacca Zedda (Csx) 47,82% contro 33,07%

Aggiornamento – ore 18,50 – Quando siamo a 1275 sezioni scrutinate su 1840, si delinea sempre di più la vittoria del Centrodestra nelle elezioni regionali in Sardegna. Solinas infatti si trova a una distanza ragguardevole nei confronti del rivale di Centrosinistra Zedda: 47,82% contro 33,07%. Calo rispetto alle politiche del M5S, ma per la prima volta si presentano in Regione ed il candidato Desogus prende oltre l’11% dei voti.

ore 11 – Primi dati reali, ma davvero ancora pochissime sezioni sono scrutinate nelle elezioni regionali che si sono tenute ieri in Sardegna e che eleggerà il Presidente e il Consiglio regionale. 299 sezioni su 1840 vedono al momento il Candidato del centrodestra al 47,24%, mentre quello del centrosinistra si trova al 34,03; il candidato dei Cinque Stelle si trova al momento terzo con l’10,86% dei voti.

Secondo gli exit poll realizzati nella serata di ieri, il Centrodestra si trova avanti al Centrosinistra di poco, mentre il candidato del Movimento Cinque Stelle si trova staccato. Questa è al momento la previsione di quanto accaduto nelle elezioni per la presidenza della Regione Sardegna, visto che lo spoglio è iniziato soltanto questa mattina alle sette e la procedura sembra abbastanza lenta per il rinnovo del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale. Ricapitolando al momento Solinas, candidato per il Centrodestra, è dato tra il 36,4% e il 40,5%, mentre Zedda, candidata del Centrosinistra, si assesta tra il 35% e il 39%, come dicevamo piuttosto lontano secondo questo exit poll il candidato M5S Francesco Desogus tra il 13,5% e il 17,5%. L’affluenza è stata di poco superiore al 50% degli aventi diritti al voto (53,75%), registrando rispetto al voto del 2014 1,4% in più.