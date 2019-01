Trasporto: sciopero, giornata di passione per chi vola con Air Italy, Alitalia e Vueling

Sarà quasi certamente un lunedì di passione per tutti coloro che dovranno affrontare un viaggio in aereo con le compagnie Air Italy, Alitalia e Vueling. Incroceranno infatti le braccia per 24 ore dalle 00,01 e fino alle 23,59 di oggi, il personale di volo di Air Italy e quello di Vueling, mentre lo faranno per 4 ore, dalle 13 alle 17, per quel che riguarda Alitalia. Durante lo sciopero saranno garantite le fasce orarie di tutela, dalle 7 alle 10 del mattino e dalle 18 alle 21 della sera. Per sapere quali voli saranno garantiti, è possibile consultare il sito dell’Enac a questo indirizzo.