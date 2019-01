Serie A: Lazio contro Napoli, ai partenopei favori del pronostico

Tanti gol, tante emozioni, segna prima la Lazio, ma alla fine vince il Napoli. Ultimamente è questo il cliché delle sfide tra gli azzurri e i biancocelesti, che si ritrovano domenica sera al San Paolo. Negli ultimi 4 incroci il Napoli ha portato via altrettanti successi, con punteggi sempre da Over. All’andata, al debutto in campionato, gli uomini di Ancelotti hanno ribaltato con due gol la rete iniziale di Immobile, mentre l’anno scorso Sarri chiuse la pratica con due netti 4-1. I trader di Stanleybet.it puntano su una nuova affermazione partenopea, data a 1,92. La Lazio colse l’ultimo successo al San Paolo nella giornata finale del 2014/15, e fu un blitz pesantissimo perché valse l’ingresso in Champions proprio a spese del Napoli. Un ritorno alla vittoria per i biancocelesti vale 4 volte la scommessa, il pareggio si gioca a 3,45.