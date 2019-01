GdF Milano: sequestro di circa 9,5 chili di cocaina, arrestata una donna

Militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Linate unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Milano 3 hanno sequestrato circa 9,5 kg di cocaina e tratto in arresto una cittadina sudamericana, proveniente dal Perù. Nell’attività di prevenzione e contrasto dei traffici illeciti in ambito aeroportuale, i Finanzieri ed i Doganieri di Linate hanno sottoposto a controllo doganale una passeggera extracomunitaria in arrivo da Lima.

La donna, dopo avere ritirato i propri bagagli da stiva, nel dirigersi verso l’uscita dagli spazi doganali, ha destato il sospetto degli operanti, soprattutto per l’eccessivo nervosismo dimostrato nel tentativo di eludere i controlli. Ispezionando i bagagli, tra gli indumenti della passeggera, sono state rinvenute numerose confezioni sigillate apparentemente contenenti caffè e altri prodotti alimentari tipici sudamericani, che la donna dichiarava di voler portare in dono a propri parenti in Italia. Il racconto è apparso poco credibile ai controllori, i quali aprendo le confezioni hanno scoperto che in realtà contenevano cocaina purissima. Si tratta dell’ennesimo sequestro effettuato in pochi giorni nell’aeroporto di Linate dalle squadre congiunte delle Dogane e delle Fiamme Gialle.