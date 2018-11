Paura a Rimini e dintorni per forte scossa terremoto

Un terremoto di magnitudo 4,2 gradi della scala Richter, ha scosso la Romagna ed in particolare la zona di Rimini. L’epicentro è stato registrato a 4 km da Santarcangelo di Romagna, alle ore 13,48, e l’ipocentro è stato molto profondo, motivo per il quale gli effetti del sisma sono stati limitati (43 km ipocentro). Il movimento tellurico è stato avvertito non soltanto in Romagna, ma anche nella regione confinante Marche. Panico nella popolazione, anche se non vi sono stati danni a persone o cose. Tante comunque le chiamate al centralino dei vigili del fuoco.