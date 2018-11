Meteo weekend: pioggia, temporali e neve

METEO ITALIA, WEEKEND INSTABILE A TRATTI PERTURBATO – L’ampia circolazione ciclonica posizionata sull’Europa occidentale allargherà il proprio raggio d’azione progressivamente anche su Mediterraneo centrale ed Italia nei prossimi giorni. La prima perturbazione in arrivo venerdì indugerà nella giornata di sabato al Nordest e al Centro ma andrà esaurendosi. Una seconda e più incisiva perturbazione andrà invece strutturandosi tra sabato notte e domenica con obiettivo principale il Centrosud. Le temperature si manterranno piuttosto elevate al Centrosud con un calo apprezzabile atteso sul finire di domenica. Il tutto accompagnato da venti a tratti sostenuti tra Libeccio, Scirocco e Ponente; bora sull’alto Adriatico. La prossima settimana si preannuncia inoltre ancora spesso instabile e in un contesto climatico più freddo. Entrando più in dettaglio:

METEO SABATO – Piogge al Nordest e sulle regioni del Centro, specie versanti tirrenici, in graduale esaurimento; residui fenomeni al mattino anche su Levante Ligure, alto Piemonte, Lombardia; . Quota neve sulle Alpi dai 1100-1500m ma in rapido rialzo. Sud ancora in attesa con variabilità e al più sporadici fenomeni sui versanti tirrenici, in attesa di un peggioramento nella notte con piogge sparse in avanzamento da Ovest.

Evoluzione meteo sabato

METEO DOMENICA – Maltempo al Sud, Lazio e Abruzzo con piogge e temporali diffusi; rovesci e temporali anche in Sardegna. Piogge in risalita pure su Marche, Umbria, Toscana, specie orientale, nonchè su parte del Nordest e in particolare tra Romagna, Emilia orientale, est Veneto e Friuli Venezia Giulia. Neve solo a quote medio-alte. In attesa il Nordovest con tempo asciutto ma fosco in pianura e aperture in montagna. Tra sera e notte nuovo veloce impulso instabile dalla Francia con precipitazioni tra basso Piemonte, Liguria, alta Toscana e ancora sulla Sardegna. L’evoluzione resta comunque molto delicata con previsione ancora soggetta a possibili modifiche. Seguite tutti gli aggiornamenti.

Meteo Italia: la previsione per domenica

(fonte e dati: 3bmeteo.com)