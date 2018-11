Meteo: peggioramento su isole maggiori, Sardegna nuovamente a rischio

Un robusto campo anticiclonico staziona sul comparto settentrionale del Vecchio Continente, raggiungendo valori barici sino a 1035-1040 hPa sul Mare del Nord (CALDO RECORD ISLANDA). Lungo il suo bordo meridionale un nuovo impulso freddo proveniente dall’Europa nordorientale si muove in moto retrogrado verso gli Stati centrali e l’Europa sudoccidentale, interessando anche le regioni centro-settentrionali dell’Italia. Nel suo moto scaverà un minimo depressionario in prossimità della Sardegna, responsabile di condizioni instabili su molte zone della Penisola. Il tutto sarà accompagnato da un deciso ulteriore calo termico al Nord e da un rialzo al Sud grazie all’attivazione di un flusso di venti meridionali in quota. Più nel dettaglio:

METEO LUNEDÌ – Peggiora su Isole maggiori ed entro sera su gran parte delle Peninsulari centro meridionali con fenomeni localmente moderati o forti su Centro-Nord Sardegna (specie sul Sassarese), Lazio, Campania, zone interne dell’Abruzzo, Molise e Lucania. Peggiora anche al Nord ad iniziare dalle Alpi, con piogge su Piemonte occidentale, alta Lombardia e poi dal pomeriggio-sera anche su Emilia Romagna e Triveneto. NEVE sin verso i 600/800 metri al Nord, in ulteriore calo la notte sin verso i 300/400m tra basso Piemonte e interne liguri di Ponente, oltre i 600/1.200m sulla dorsale centro settentrionale.

Meteo Lunedì – Peggiora su gran parte del Paese

METEO MARTEDÌ – Instabile o perturbato su gran parte dell’Italia con piogge e qualche temporale, in particolare sulle regioni centrali tirreniche. NEVE oltre i 500/800m su Alpi e Prealpi, ma nella notte sin verso i 200/400m tra basso Piemonte, interne savonesi, Appennino emiliano-romagnolo, Trentino, alto Vicentino, Valbelluna e Carnia; possibili episodi di pioggia mista a neve o neve bagnata sino ai fondovalle o localmente fino a quote prossime alle pianure lungo la via Emilia, specie tra Reggiano, Modenese e Bolognese occidentale. Limite nevicate in rialzo, invece, al Centro-Sud. Migliora poi in serata al Nord ed a seguire al Centro. Temperature in deciso rialzo al Sud con valori oltre i 20°C (QUI per i dettagli termici). Forti venti di Bora tra notte e mattino su Trieste, con raffiche fino a 100-120 km/h.

Martedì inizialmente instabile ma migliora

METEO MERCOLEDÌ – Ancora piogge a carattere di rovescio su Sardegna occidentale, Liguria di Ponente, Cuneese e nella seconda parte del giorno anche sul medio-basso Tirreno e alta Toscana. Migliora al Nordest e sulle regioni adriatiche, con temperature piuttosto miti al Sud. Banchi di nebbie nelle ore più fredde del giorno sulle pianure del Nord.

TENDENZA A SEGUIRE – L’aria fredda scaverà una circolazione depressionaria sull’Europa occidentale che attiverà così un flusso di correnti umide sudoccidentale diretto verso l’Italia. Esso porterà un nuovo peggioramento del tempo ad iniziare dal Nord tra venerdì e sabato, con estensione dei fenomeni nel weekend anche verso il Centro-Sud. Maltempo che sarà però accompagnato da un nuovo rialzo termico con neve sulle Alpi solo a quote medio-alte, grazie all’aria mite richiamata direttamente dall’entroterra africano.

Possibile nuovo peggioramento nel weekend

(fonte e dati: 3bmeteo.com)