Meteo: piccola tregua fino a venerdì quando arriverà nuova perturbazione

Dopo una breve fase più stabile e senza precipitazioni attesa per la giornata di giovedì, a seguire subentrerà una nuova perturbazione. L’area depressionaria che staziona sul vicino Atlantico è infatti pronta ad iniziare il suo lento movimento verso Est, pilotando un fronte perturbato che è atteso su parte dell’Italia nella giornata di venerdì.

METEO GIOVEDI’

Giornata con Sole e nubi, in un contesto comunque in larga parte asciutto sull’Italia. Nubi a tratti anche diffuse ed estese soprattutto sul Nordest, Emilia Romagna, Lazio. Altrove non mancheranno spazi soleggiati, soprattutto dall’Abruzzo alla Puglia, poi Calabria, Sicilia ed anche sulle Alpi occidentali.

METEO VENERDI’ – NUOVA PERTURBAZIONE

Arrivano le piogge. Al mattino limitate al Nordovest, Toscana, Umbria, Emilia Romagna. Nel corso della giornata rapida estensione anche a tutto il Nordest, con le Alpi orientali di confine che saranno coinvolte principalmente dalla serata. Sarà infatti proprio a fine giornata che le precipitazioni diverranno anche moderate, insistendo anche nella notte su sabato.

Sul resto del Centro Italia e Sardegna avremo una giornata con nubi stratificate diffuse ed estese, ma senza particolari fenomeni da segnalare almeno fino al pomeriggio-sera. Solo nella notte successiva avanzeranno le prime deboli piogge. Al Sud maggiori occasioni di Sole, ma sempre in un contesto a tratti nuvoloso per nubi alte.

Evoluzione attesa per venerdì

Nuova NEVE sulle Alpi, tendenzialmente tra i 900m e i 1400m di quota. Le precipitazioni anche di moderata intensità (specie nella seconda parte del giorno e fino alle prime ore di sabato) favoriranno un buon manto nevoso su tutto l’arco alpino, da Ovest a Est.

TENDENZA WEEKEND

Nel fine settimana nuove occasioni per precipitazioni. Dapprima su Centro-Italia e Nordest durante il sabato, mentre la domenica vedrà probabilmente una seconda perturbazione strutturarsi su gran parte del Centrosud.

