Meteo – Neve: ecco dove nevicherà, la mappa di 3Bmeteo.com

TORNA LA NEVE AL NORD – Sarà un inizio settimana caratterizzato dal maltempo al Nord, a causa dal transito di un nucleo di aria fredda e instabile proveniente dall’Europa nordorientale e diretto verso i settori occidentali del Vecchio Continente. Oltre a portare un ulteriore calo termico fino a valori tipici di inizio inverno, questo fronte perturbato favorirà la caduta della neve sino a quote collinari sui settori alpini e prealpini, mediamente oltre i 500/800, ma localmente più in basso nelle primissime ore di martedì. Limite delle nevicate in ulteriore calo, invece, tra Piemonte occidentale, Cuneese ed entroterra tra Savonese e Genovesato con fiocchi sin verso i 300/400m, a quote collinari sul Nord Appennino e Oltrepo Pavese. Possibili episodi di pioggia mista a neve attesi intorno all’alba di martedì anche a quote prossime alla pianura sulla via Emilia, in particolare tra le province di Reggio Emilia, Modena e Bologna, con nevicate localmente moderate sull’Appennino emiliano-romagnolo.

Previsti accumuli oltre i 1.000m sino a 15/20 cm su Alpi lombarde occidentali, rilievi piemontesi e dorsale appenninica emiliana, 10/15 cm su restanti settori prealpini e Dolomiti.

AL CENTRO – Nevicate sono attese anche sull’Appennino centro-settentrionale specie lunedì con fiocchi sin verso gli 800/1200m tra Toscana, alte Marche e Umbria, 1200/1400m sul resto del Centro. Quota neve in ulteriore rialzo poi nella giornata di martedì.

(fonte e dati: 3bmeteo.com)