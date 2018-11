Meteo: neve a bassa quota al Nord e acquazzoni e temporali al centro-sud

Al Nord sono soprattutto le regioni centro-orientali ad essere interessate dal maltempo, dopo che nella serata di lunedì i fenomeni hanno coinvolto ancora il Nordovest con nevicate a quote molto basse in Piemonte e fiocchi che a tratti si sono spinti fino in città a Torino, misti a pioggia. Ora i fenomeni si stanno concentrando tra Triveneto ed Emilia Romagna con neve a quote molto basse, già a partire dai 100m.

Felina (RE)

Nevica asciutto invece sull’Appennino Emiliano, con accumuli anche di 10cm.Pioggia e freddo sul resto del Nordest con fenomeni che si concentrano in particolare tra Friuli e costa veneta e quota neve sui 300/400m, ma fiocchi fino sul fondovalle segnalati sulla Carnia, misti a pioggia a Belluno. In Lombardia imbiancate le Prealpi a partire dai 400m di quota.

Asiago (VI)

Al Centro-Sud il clima inizia gradualmente ad addolcirsi e la quota neve sale, ma il maltempo coinvolge gran parte delle regioni con fenomeni anche temporaleschi. In Campania si segnalano accumuli pluviometrici fino a 130mm dalla serata di lunedì sul Casertano, mentre veri e propri nubifragi hanno interessato l’Avellinese dove le strade si sono trasformate in fiumi causando forti rallentamenti al traffico.