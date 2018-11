Meteo: arriva ancora un peggioramento, nuove piogge iniziano da nord-ovest

Meteo Italia: situazione prevista per le prossime 48 ore

LIVE, NUOVA PERTURBAZIONE SU PARTE D’ITALIA – L’ennesima perturbazione pilotata dalla vasta saccatura atlantica presente sull’Ovest Europa ha raggiunto l’Italia interessando essenzialmente il Nordovest. Qui abbiamo avuto ulteriori piogge e rovesci che tuttavia hanno interessato con maggiore incisività la Liguria, dove si registrano punte di oltre 20-30mm tra genovese e savonese. Marginalmente coinvolta la Toscana nord-occidentale e il Trentino Alto Adige. Sul resto della Penisola un aumento della pressione sta determinando tempo più stabile anche se non ovunque soleggiato: non mancano infatti nebbie o nubi basse in particolare su Nordest, Toscana, Umbria, mentre residue note instabili interessano il basso versante tirrenico ed il Salento.

METEO PROSSIME ORE – la situazione rimarrà bloccata con il Nordovest ancora investito da umide correnti sud-occidentali, responsabili di nubi diffuse e locali piogge, più incisive sulla Liguria dove saranno possibili rovesci e temporali a tratti intensi; su resto del Nordovest fenomeni intermittenti e più probabili tra Piemonte orientale e ovest Lombardia. Variabilità al Nordest ma con fenomeni scarsi o del tutto assenti, mentre al Centrosud un promontorio anticiclonico favorirà condizioni più stabili e soleggiate, pur con cieli a tratti parzialmente nuvolosi e residui piovaschi non esclusi sul Salento. Per maggiori dettagli consultate la sezione meteo Italia. Temperature in ulteriore aumento al Centrosud, ben oltre le medie del periodo.

METEO VENERDI‘ – Ancora nubi e piogge sparse al Nordovest, più incisive sulla Liguria dove si potranno avere anche temporali locali ma intensi e stazionari. Variabilità sul Nordest ma in genere asciutto. Stabile e in prevalenza soleggiato al Centrosud, pur con locali nubi medio-basse e nebbie mattutine sulle vallate del Centro. Tende tuttavia a peggiorare sulla Sardegna con piogge e temporali sparsi, che a fine giornata raggiungeranno anche la Sicilia occidentale. Sono gli effetti dell’ennesimo vortice che dalle Baleari si porterà sul Mar di Sicilia, portando instabilità sull’omonima isola nella giornata di sabato. ( Qui la tendenza per il weekend )

NOTA METEO PER LA LIGURIA: fino a venerdì compreso la Regione potrà venire interessata da temporali anche intensi e autorigeneranti, per quanto assai localizzati. Non si escludono dunque locali criticità o allagamenti, in particolare tra savonese, genovese e spezzino. Per maggiori dettagli consultate la sezione meteo Liguria.

(fonte e dati: 3bmeteo.com)