Meteo: arriva alta pressione, leggero miglioramento ma abbassamento temperature

Situazione – Un vortice ciclonico è in azione al Centrosud e dispensa maltempo su diverse regioni. Nel corso di martedì si posizionerà sul basso Adriatico, al largo della Puglia, ivi sostando per molte ore. Mercoledì l’arrivo di un promontorio anticiclonico da ovest favorirà l’allontanamento del vortice ciclonico in direzione del Mar Ionio e successivamente della Grecia, favorendo un rapido miglioramento. Nel frattempo dai Balcani affluiranno correnti più fredde con abbassamento delle temperature specie sulle regioni del versante adriatico e venti di Bora e Grecale in rinforzo.

Mercoledì

Rimonta un promontorio anticiclonico sulle regioni di Ponente; si allontana il vortice ciclonico al Sud.

Al Nord bel tempo prevalente salvo velature sparse. Attenzione alle nebbie nella prima parte del mattino in Val Padana in successivo diradamento. Temperature in diminuzione, specie nei valori minimi anche prossimi a 0°C sul Nord-Est. Venti di Bora su Alto Adriatico.

Al Centro ultimi addensamenti sull’Abruzzo con nevicate dai 700m in esaurimento, altrove tempo ben soleggiato fin dal mattino. Temperature in lieve ulteriore calo. Venti da Nord-Est in ulteriore rinforzo.

Al Sud ancora qualche fenomeno su Molise, Puglia, basso Tirreno e Nord della Sicilia ma con tendenza a rapido miglioramento. Neve fino a 700 m su Molise e Gargano, a quote più alte su Calabria e Sicilia. Temperature in calo sul versante adriatico con venti di Grecale in rinforzo.

Giovedì

Il promontorio anticiclonico si estende a tutto il Paese.

Al Nord tempo stabile salvo foschie e nebbie nelle ore più fredde della giornata sulle pianure. Il sole tuttavia tenderà ad essere offuscato dall’arrivo di velature a partire da ovest. Freddo mattutino con locali gelate anche in pianura.

Al Centro insistono addensamenti sparsi su regioni del versante adriatico e lungo la dorsale ma senza fenomeni; sul versante tirrenico in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Abbassamento delle temperature minime e venti in attenuazione.

Al Sud tornano condizioni di tempo stabile e soleggiato salvo per locali e innocui annuvolamenti su versanti adriatici, ionici e dorsale meridionale. Temperature stazionarie e venti ancora sostenuti da nord su basso Adriatico e Ionio.

Tendenza Venerdì

Il promontorio anticiclonico si sposterà rapidamente verso sudest sotto la spinta di una saccatura atlantica in approfondimento sull’Ovest del Continente. Le correnti si predisporranno nuovamente da sudovest a partire dalle regioni di Ponente convogliando annuvolamenti anche estesi in particolare al Nord-Ovest, Sardegna e medio-alto versante tirrenico dove non si escluderanno anche pioviggini o locali piogge; qualche fiocco di neve su Alpi e Appennino. Meglio altrove ma con cielo offuscato dal passaggio di velature del cielo.

(fonte e dati: 3bmeteo.com)