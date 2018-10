Meteo: bel tempo per poco e nel weekend tanta acqua sul centro-nord

Giungono ulteriori conferme per un drastico cambiamento della circolazione a scala sinottica sull’Europa meridionale e sulla nostra Penisola proprio in concomitanza del prossimo fine settimana: il tutto a causa dell’affondo di una vasta saccatura di estrazione artica proveniente dalla Scandinavia e diretta verso l’Europa centro-occidentale. L’anticiclone che interesserà queste zone tra mercoledì e giovedì, batterà in ritirata verso l’aperto Atlantico a partire da venerdì, favorendo – lungo il suo bordo orientale – la discesa di masse d’aria fredda di matrice artica verso il Mediterraneo occidentale e il Nord Africa. Una classica configurazione che richiamerà intense correnti dai quadranti meridionali in quota sull’Italia, molto umide e instabili, entro le quali si strutturerà un’altrettanto intensa perturbazione. Tuttavia, nei principali modelli fisico-matematici, persiste ancora un certo margine di incertezza sull’effettiva traiettoria di questa saccatura, dalla quale dipenderà poi l’entità del peggioramento e la relativa distribuzione delle precipitazioni sul territorio italiano; ma comunque è ormai altamente probabile che il weekend sarà caratterizzato da condizioni di maltempo su diverse regioni. I primi segnali del peggioramento meteo si avvertiranno già nel corso di venerdì al Nord e sulle regioni tirreniche, con nubi in generale aumento e qualche locale pioggia.

Meteo Italia: venerdì primi segnali di peggioramento

PIOGGE ANCHE INTENSE ED ABBONDANTI – La perturbazione del weekend interesserà le regioni settentrionali e il medio-alto versante adriatico, con piogge e rovesci diffusi, anche intensi ed abbondanti su alta Lombardia, Trentino, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia, nonchè tra Levante Ligure, Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna, qui anche con forti temporali. In una prima fase il tempo dovrebbe mantenersi invece ancora discreto al Sud e sul medio-basso versante adriatico, dove il peggioramento dovrebbe concretizzarsi soprattutto domenica a partire da Campania e Molise poi verso Sud. Ad ogni modo si tratterebbe del primo serio peggioramento di stampo autunnale al Nord e sulla Toscana, con anche il ritorno della neve sulle Alpi in generale alle quote medie (nei prossimi aggiornamenti maggiori dettagli), ma questa intensa perturbazione farebbe da apripista per un periodo spiccatamente instabile e a tratti perturbato soprattutto al Centro-Nord che potrebbe perdurare anche per il PONTE DI OGNISSANTI.

Le temperature sono previste in calo a partire dalle regioni centro-settentrionali già nel corso di venerdì 26, in temporaneo aumento invece al Sud e sul medio-basso versante adriatico, aree che risulteranno direttamente interessate dal richiamo caldo-umido in quota. Venti sostenuti o a tratti forti tra Scirocco, Libeccio e Ponente soffieranno su tutta la Penisola. La situazione è potenzialmente delicata in molte aree e – vista anche la distanza temporale dall’evento – seguiranno importanti aggiornamenti.

(fonte e dati: 3bmeteo.com)