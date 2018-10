Grecia: forte scossa di terremoto, 6.8 Richter con epicentro Zante

Alle ore 01:54 di questa notte (le 00,54 in Italia), una forte scossa di terremoto ha colpito la Grecia occidentale, per l’esattezza l’epicentro è stato registrato al largo dell’Isola di Zante, una delle Isole Ionie. La magnitudo è stata di 6,8 a una profondità di 16 chilometri, per questo motivo è stata nitidamente avvertita non soltanto nel continente greco ma anche in Puglia, Calabria e Sicilia, oltre che a Malta e in Albania. Non si sono registrati danni a persone o cose, ma tanta è stata la paura. Tante persone si sono riversate nelle strade e parecchi hanno preferito passare la notte lontani dalle proprie abitazioni. Inizialmente era stato diramato un allerta tsunami, poi rientrato. Oggi nelle Ionie le scuole resteranno chiuse per verificare che non vi siano danni agli edifici.