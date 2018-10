Meteo: come sarà il Ponte Ognissanti? Previsto ancora maltempo

PREVISIONI METEO PONTE OGNISSANTI– Non c’è tregua per il Mediterraneo che anche nei prossimi giorni continuerà a fare i conti con nuovi peggioramenti di stampo autunnale. Il canale di bassa pressione dall’Atlantico rimane sempre aperto: due perturbazioni sono dunque attese entro venerdì sull’Italia. Le ondate di maltempo non raggiungeranno comunque l’intensità di quella precedente. Le prime precipitazioni sono attese sull’Italia già nella giornata di mercoledì.

METEO GIOVEDI’ – la prima perturbazione porterà maltempo su gran parte d’Italia con piogge e temporali localmente intensi, specie su Nord Est (specie su Friuli e Bellunese), Tirreniche (Lazio e Nord Campania) e Sicilia. I fenomeni più abbondanti sono attesi su Alpi e Prealpi, dapprima i settori occidentali e poi quelli centro-orientali. Nuove nevicate a partire dai 1400/1700m ma con limite in rialzo fin sopra i 2000m. Tendenza nel corso della giornata ad attenuazione delle piogge sul Nord Ovest.Venti tra moderati e tesi di Scirocco

METEO VENERDI’ – Arriva la seconda perturbazione. Piogge e acquazzoni interessano soprattutto Ovest Sicilia, Tirreniche e Nord Est e si estenderanno più attenuate al Nord Ovest. Più asciutto sul comparto ionico e sul basso Adriatico. Venti tra Scirocco e Levante. Temperature in lieve calo ma clima nel complesso mite.

(fonte e dati: 3bmeteo.com)