Meteo: 3bmeteo.com, nubifragi al Sud e venerdì peggiorerà anche al Nord

Focus Sud prossime ore

Una circolazione depressionaria continua a insistere tra le Isole Maggiori e la Tunisia, determinando una spiccata instabilità al Sud con lo sviluppo di nuovi acquazzoni e temporali, talora intensi. Già nelle ultime ore il maltempo ha provocato locali allagamenti, e la situazione non andrà migliorando. Non si escludono infatti altri nubifragi nel corso di giovedì e in vista di venerdì sui versanti orientali di Sicilia e Sardegna, nonché su tutto il versante ionico peninsulare, fin verso il Materano e le interne pugliesi. ► QUI UN APPROFONDIMENTO TECNICO

Bloccata di fatto da un campo di alta pressione attivo sui Balcani, la circolazione depressionaria tenderà poi a muoversi gradualmente verso nord nel corso di venerdì, portando un primo peggioramento su Abruzzo, basso Lazio, ma poi anche verso le Marche, con generale aumento della copertura nuvolosa anche al Nord con piogge in vista del weekend.

(fonte e dati: 3bmeteo.com)