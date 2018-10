Europa League: tocca a Lazio e Milan, biancocelesti a Marsiglia e rossoneri a San Siro (Betis Siviglia)

Potrebbe essere già decisiva la terza giornata di Europa League per la Lazio, impegnata nella difficile trasferta di Marsiglia. In Europa entrambe le squadre non se la passano benissimo: i francesi sono terzi e a rischio eliminazione, i biancocelesti non devono perdere terreno dalla prima piazza attualmente occupata dal Francoforte e, allo stesso tempo, devono tenere a distanza proprio il Marsiglia, per non farlo rientrare nella lotta per la qualificazione. I quotisti Sisal Matchpoint, si legge in una nota, favoriscono leggermente i padroni di casa, a 2.07, il blitz laziale è a 3.45, a 3.65 il pareggio, come riferisce Agipronews. Anche gli scommettitori si schierano con i francesi, il 66% ha giocato il segno 1, il 20% la Lazio. Thauvin e Payet sono gli uomini più pericolosi tra i marsigliesi, i loro gol sono rispettivamente a 2.30 e 2.75. Probabile che Simone Inzaghi faccia ruotare molti dei suoi uomini, anche in vista del match di campionato con l’Inter, e che venga schierato dal primo minuto Caceido: la sua rete vale 3.00, a 2.30 il gol del solito Immobile. Nonostante il passo falso con i tedeschi, restano alte le possibilità di qualificazione della Lazio, data agli ottavi a 1.20, di un soffio dietro alla capolista Francoforte, a 1.10. Più indietro il Marsiglia, a 3.00.

Il Milan vuole dimenticare la sconfitta del derby e blindare il primo posto del Gruppo F. I rossoneri ospitano a San Siro il Real Betis, secondo nel girone a soli 2 punti di distacco. La gara sembra in discesa per la squadra di Gattuso, avanti a 1.93, per il successo degli spagnoli si sale a 4.10, a 3.95 il pareggio. Fiducia ai rossoneri anche da parte degli scommettitori, 9 su 10 hanno giocato il segno 1 nel match. Il punto debole degli uomini di Gattuso è senz’altro la difesa, che subisce almeno un gol a partita: la rete ospite è infatti a 1.45, l’opzione che siano entrambe a segnare vale 1.78. È rimasto a secco nel derby, ma sarà confermato in attacco con il Betis: Higuain è il principale indiziato al gol, a 2.20. Il Milan ha la qualificazione agli ottavi quasi in cassaforte, a 1.25, per il primato nel girone si sale a 1.50.