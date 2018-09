Europa League: primo match per Milan e Lazio, avversarie Dudelange e Apollon Limassol

Dopo la Champions, oggi prenderà il via la fase a gironi dell’“Europa League” con la prima giornata che vedrà impegnate due squadre italiane: Lazio e Milan. Con Better, il marchio di scommesse di Lottomatica – si legge in una nota – la Lazio e il Milan sono nettamente favorite nelle due sfide di questa sera. Alle 18:55 allo stadio Olimpico scenderanno in campo i Capitolini, la vittoria della squadra di Simone Inzaghi è quotata a 1,28, il pareggio è a 5,50, il blitz in trasferta dei ciprioti dell’Apollon Limassol è a 8,50. Le due squadre si sono già incontrate nella fase a gironi di Europa League, edizione 2013/14, i biancocelesti a Roma vinsero per 2-1. Questa sera lo stesso risultato di 5 anni fa è quotato a 8,50. Alle 21 i rossoneri scenderanno in campo in Lussemburgo in una sfida inedita contro il Dudelange. Milan (a 1,20) superfavorito in lavagna Better, il pareggio è quotato a 6,50 e l’impresa del Dudelange vale 10 volte la posta giocata. Su www.better.it il quadro completo con le quote di tutte le tipologie di giocata per tutte le partite di “Europa League” e dei vari campionati nazionali ed internazionali.