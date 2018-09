Meteo: breve break con ritorno del caldo poi torna il maltempo

METEO ITALIA, RESIDUA INSTABILITA FINO A MARTEDI’ – Il vortice ciclonico responsabile del maltempo al Centronord nel weekend, va gradualmente attenuandosi e allontanandosi verso i Balcani. Fino a martedì tuttavia manterrà tuttavia ancora attiva una certa instabilità su alcune zone. Nelle prossime ore infatti potremo ancora avere qualche rovescio o temporale su Alpi, Nordest, Liguria e al Centro, isolatamente al Sud ( qui maggiori dettagli ). Martedì la pressione inizierà ad aumentare con condizioni più soleggiate, salvo ancora qualche pioggia o temporale su Alpi orientali, Levante Ligure, Toscana, specie interna, Appennino, dorsale emiliana e romagnola, Umbria, Marche, rilievi del Lazio, Abruzzo, entro sera possibili anche tra Molise e Puglia garganica. I fenomeni saranno distribuiti in modo molto irregolare, tanto che alcune zone rimarranno all’asciutto e altre limitrofe potranno venire investite dagli acquazzoni.

Meteo Italia: la situazione attesa tra giovedì e venerdì

TRA MERCOLEDI’ E GIOVEDI’ ALTA PRESSIONE E CLIMA TARDO ESTIVO – Anticiclone in temporaneo rinforzo per due belle giornate di sole su tutta la Penisola, fatta eccezione per isolati brevi temporali sui rilievi al pomeriggio. Le temperature saranno in ulteriore aumento su valori tardo estivi, con punte di 29-30°C. Si tratterà tuttavia di una breve tregua, in quanto già dalla sera di giovedì umide correnti instabili tenderanno a indebolire l’anticiclone, con qualche rovescio o temporale in più al Nord a partire dalle Alpi.

VENERDI’ NUOVI ACQUAZZONI E TEMPORALI – Gli ultimi aggiornamenti confermano una nuova fase instabile venerdì con qualche rovescio o temporale sparso non solo al Nord ma anche al Centro, specie tra Toscana, Umbria e Marche. Il tutto accompagnato da un calo delle temperature. Non si tratterà di una perturbazione organizzata dunque anche in questo caso i fenomeni saranno distribuiti in modo assai irregolare. Ancora presto per capire quanto durerà questa fase, anche se è probabile che qualche strascico instabile si possa avere anche nel prossimo weekend, specie sabato, ma da confermare nei prossimi aggiornamenti.

meteo italia

(fonte e dati: 3bmeteo.com)