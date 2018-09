LIVE Medicane: dove si dirige e con che forza l’uragano del Mediterraneo

SEGUI LIVE LA TRAIETTORIA DI MEDICANE – L’URAGANO DEL MEDITERRANEO CHE STA SFIORANDO L’ITALIA

===========

Un ciclone mediterraneo o ‘medicane’ proprio in queste ore si sta approfondendo sullo Ionio meridionale con l’attività temporalesca che si intensifica attorno al vortice arricciandosi attorno al centro depressionario da ben 989 hPa. Parte dell’aria fredda, in discesa sul bordo orientale dell’anticiclone, ha raggiunto il Mediterraneo orientale spingendosi verso il Nord Africa. Da qui la pronta risposta di una massa d’aria più calda in uscita dal deserto.

Ciclone mediterraneo/medicane in formazione sullo Ionio

FENOMENI RARI – I medicanes sono eventi meteorologici rari, capitano preferibilmente nei mese di Settembre, Ottobre e Novembre quando l’acqua del Mar Mediterraneo è relativamente calda e contribuisce al sostentamento del vortice, fornendo il “carburante” necessario per la sua evoluzione. Ecco cosa sono i MEDICANES

SUD ITALIA SOLO LAMBITO – Il ciclone si intensificherà venerdì per via dell’apporto di vorticità ciclonica. Si muoverà inizialmente verso Nord ovest, quel che basti per lambire i versanti orientali di Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia con nubi di passaggio e qualche debole fenomeno soprattutto su Sicilia orientale, Calabria ionica e Salento.

EGEO VERO OBIETTIVO – Rimane tuttavia Grecia, Creta e poi la Turchia il vero obiettivo del ciclone. Sabato il ciclone dovrebbe raggiungere la categoria di un vortice con caratteristiche tropicali (Tropical Like Cyclone) come lo vedono diverse simulazioni numeriche. In tal frangente è infatti previsto il passaggio verso il cuore caldo.

ciclone che diviene a cuore caldo

Proprio sabato il centro del ciclonetransiterà tra la Grecia meridionale e Creta con venti tempestosi, forti temporali e mareggiate. Domenica il vortice proseguirà la sua marcia attraversando le Isole Cicladi, le Isole Sporadi meridionali per giungere sulla Turchia sudoccidentale, ove perderà ulteriormente energia. Massima allerta per le zone interessate dal suo passaggio.

Traiettoria prevista del ciclone mediterraneo

Sabato il ciclone mediterraneo raggiunge la Grecia

(fonte e dati: 3bmeteo.com)