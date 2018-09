Scossa 4,2° in Calabria, avvertito nitidamente anche in Puglia e Sicilia

Una scossa di terremoto di 4,2 gradi della scala Richter, è stato registrato dall’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), nella zona della costa occidentale della Calabria a qualche chilometro al largo di Palmi. Il movimento tellurico ha avuto un ipocentro di 11 km, per questo motivo il sisma è stato avvertito molto nitidamente non soltanto in Calabria, ma anche in Puglia e Sicilia. Per precauzione, sulle linee ferroviarie Rosarno – Reggio Calabria e Messina – Palermo, tra alcune stazioni (Mileto, Reggio Calabria e Messina Scalo) sono in corso delle verifiche strutturali.