Meteo: ancora caldo estivo con qualche temporale e acquazzoni improvvisi

METEO ITALIA, ANTICICLONE DEBOLE E IMPROVVISI TEMPORALI – Nei prossimi giorni l’anticiclone si espanderà su gran parte d’Europa, che verrà inglobata in una bolla d’aria decisamente calda per il periodo, esasperata dal passaggio della tempesta Helene sulle Isole Britanniche. L’alta pressione tuttavia non sarà particolarmente robusta sull’Italia, ma anzi disturbata da umide infiltrazioni atlantiche entro le quali transiteranno modesti ma insidiosi impulsi instabili. Avremo dunque si ampi momenti soleggiati ma anche improvvisi acquazzoni e temporali, che troveranno terreno fertile sullo Stivale grazie anche alla presenza di aria decisamente troppo calda e umida per il periodo. Non saremo infatti interessati dal passaggio di vere e proprie perturbazioni, fatto che, oltre a mantenere le temperature sopra media senza cali apprezzabili, complicherà ulteriormente il quadro meteorologico con fenomeni molto localizzati e non omogenei.

Meteo Italia: tra caldo anomalo e improvvisi temporali

PROSSIME ORE – Variabilità al Nordovest, Centro, Sardegna con qualche rovescio o temporale sparso; poco o nulla altrove. In questo articolo maggiori dettagli

METEO MARTEDI’ – Instabile al Centro e Sardegna con occasione per nuovi acquazzoni o temporali sparsi entro il pomeriggio, anche forti e più probabili sulle aree interne. Locali rovesci o temporali ancora al Nord in particolare su Alpi ( specie centro-orientali ), Emilia Romagna e Lombardia, in spostamento verso il Veneto. Maggiore variabilità infine al Sud con locali rovesci o temporali più probabili a ridosso dell’Appennino e sulla Sicilia ( specie interna ).

METEO MERCOLEDI’ – Sole alternato a nuvolosità irregolare, con qualche rovescio o temporale ancora al Centrosud, specie su Appennino e aree interne di Sardegna e Sicilia. Occasionali fenomeni ancora sul Nordest in particolare su Alpi orientali ed Emilia Romagna; situazione decisamente migliore sul Nordovest.

TENDENZA GIORNI SUCCESSIVI – Tra giovedì e venerdì più stabile e soleggiato specie al Nord ( al più isolati rovesci sulle Alpi centrali ). Il sole non mancherà anche al Centrosud dove tuttavia si attiverà una moderata instabilità diurna, con qualche rovescio o temporale soprattutto pomeridiano a ridosso dell’Appennino, Puglia interna e ancora sulle Isole Maggiori. Nel weekend fronte freddo lambirà l’Italia interessando soprattutto i versanti adriatici ( evoluzione da confermare ).

TEMPERATURE – Clima sempre caldo per il periodo e anche piuttosto afoso. Massime in genere comprese tra 26° e 29°C, punte di 30°C al Centrosud. Probabile graduale calo termico da venerdì. Qui maggiori dettagli.

Meteo Italia: aree a rischio piovaschi o temporali martedì

(fonte e dati: 3bmeteo.com)