Meteo: in arrivo temporali al Nord, caldo rimane centro-sud

SITUAZIONE METEO. Un fronte atlantico nel corso della giornata di Giovedì attraverserà gli Stati centro-occidentali europei, dove è atteso un significativo cambiamento del tempo con forti temporali e repentino calo delle temperature. L’Italia non sarà coinvolta in modo diretto, ma le regioni settentrionali risentiranno di alcuni effetti.

METEO PROSSIME ORE – Fin dal mattino un po’ di variabilità interesserà le Alpi con locali fenomeni, mentre dal pomeriggio si formeranno temporali un po’ più organizzati sull’arco alpino e sul Piemonte occidentale, e isolati anche sulle alte pianure venete. Nel corso della sera i temporali si estenderanno anche al resto di Piemonte e alla Lombardia occidentale; possibilità di qualche sconfinamento tardo-serale alla Liguria centro-occidentale e alla Lombardi orientale. In tal frangente possibilità di fenomeni localmente intensi con grandinate e colpi di vento.Al Centro-Sud il tempo sarà più tranquillo e in prevalenza soleggiato; non mancheranno tuttavia isolati temporali sulla dorsale e sulle zone interne adriatiche; possibilità di qualche fenomeno anche in Sicilia, sul palermitano e in Calabria sul reggino.

TENDENZA VENERDI’ – Variabile al Nord con nubi irregolari e possibilità di qualche residuo fenomeno mattutino su Alpi, Nord Est, levante ligure e Toscana nord-occidentale, e nuovi locali temporali sparsi dal tardo pomeriggio; sempre in prevalenza soleggiato al Centro Sud con pochi e isolati temporali.

TEMPERATURE– Lieve rinfrescata sulle regioni settentrionali, un po’ più importante sulle Alpi, ma con con valori che rimarranno comunque sopra le medie, con massime in Vapadana sempre intorno o lievemente superiori ai 30°C; poche variazioni al Centro-Sud con clima piuttosto caldo e afoso.

(fonte e dati: 3bmeteo.com)