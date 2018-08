Meteo: clima incerto a Ferragosto, instabilità con temporali e calo termico

Un fronte atlantico attraverserà gran parte d’Italia durante la settimana di ferragosto, dapprima al Nord e poi anche al Centro Sud, dove la giornata del 15 Agosto rischia di essere instabile.

METEO SETTIMANA DI FERRAGOSTO – La nuova settimana si aprirà con l’anticiclone subito insidiato dall’arrivo di un fronte atlantico da Ovest; si tratterà questa volta di una perturbazione con una traiettoria più meridionale, in grado di dar luogo anche a un circolazione depressionaria sul Mar Tirreno tra martedì e mercoledì, in movimento verso Levante. Il tutto sarà accompagnato da aria un po’ più fresca che porrà fine almeno temporaneamente al caldo intenso su tutta la Penisola a iniziare da Nord, oltre che da un rinforzo della ventilazione e del moto ondoso.

METEO LUNEDI’ – La perturbazione raggiungerà nel corso del giorno le nostre regioni settentrionali con i primi temporali già entro il pomeriggio sull’arco alpino centro-occidentale, in estensione anche alle pianure del Piemonte e alla Liguria; tra sera e notte i fenomeni si spingeranno anche su Lombardia, alta Toscana e al Nord Est con possibilità di temporali anche intensi associate a grandinate e locali nubifragi, specie a ridosso delle Prealpi. Sarà ancora in prevalenza ben soleggiato al Centro Sud e in Romagna, salvo per qualche velatura in arrivo, con temperature in aumento sui versanti adriatici.

METEO MARTEDI’ – Il fronte si muoverà lentamente verso levante e determinerà una giornata piuttosto instabile tra Levante ligure, Lombardia, Nord Est e regioni centrali tirreniche con temporali che impegneranno anche le coste e potranno risultare piuttosto diffusi sul Triveneto e localmente di forte intensità tra Toscana e Lazio; peggiora anche sul medio versante adriatico e sulla Sardegna. Buono al Sud seppur con nubi di passaggio, ma entro sera potranno giungere i primi fenomeni anche tra Campania, Molise e alta Puglia e fin sulle coste del basso Tirreno. Tendenza invece a migliorare nel corso del giorno al Nord Ovest. Temperature in calo al Centro Nord, stabili o in ulteriore rialzo al Sud.

TENDENZA 15 AGOSTO – La circolazione instabile si isola sul Tirreno e si muove verso Levante determinando un Ferragosto piuttosto capriccioso al Centro Sud. Acquazzoni e temporali potranno impegnare gran parte delle regioni centro-meridionali, Isole comprese, seppur alternati a pause asciutte e momenti soleggiati. Tende a migliorare al Nord a partire da Ovest grazie alla rimonta dell’anticiclone delle Azzorre. Temperature in calo al Centro Sud. Attenzione: l’attendibilità per la giornata di FERRAGOSTO rimane piuttosto bassa e i dettagli previsionali potranno subire modifiche anche importanti.

(fonte e dati: 3bmeteo.com)