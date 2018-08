Buone notizie, ritrovata la mamma di Selvaggia Lucarelli

Aggiornamento ore 11 – Buone notizie: la mamma di Selvaggia Lucarelli è stata rintracciata e sta bene. E’ la stessa Selvaggia a dichiararlo “‪Mia madre è stata ritrovata ora dall’elicottero dei vigili del fuoco, era nei pressi di Monteodorisio camminando nelle campagne. Sta bene. “. Allarme dunque rientrato.

La notizia della prima ora – La giornalista/opinionista Selvaggia Lucarelli, ha lanciato un appello attraverso Facebook, denunciando la scomparsa della mamma, che soffre di Alzheimer, e chiedendo aiuto attraverso i social. La mamma della Lucarelli si trovava ieri a Vasto, in Abruzzo ed era andata in ospedale per una visita, essendosi fatta male ad un gomito. La signora però non ha mai fatto la risonanza e di Lei, da quel momento, non si sa più nulla. Non si era mai persa prima d’ora. Ecco l’appello lanciato attraverso un post, ieri sera intorno alle 22.

Ho un annuncio importante.

Mia mamma è in Abruzzo, a Vasto. Oggi pomeriggio alle 14,00 è andata all’ospedale del centro di Vasto perché si era fatta male a un gomito. L’hanno fasciata e lasciata in una stanza per fare una risonanza.

Mio padre si è allontanato. Mia mamma non ha mai fatto quella risonanza e da quel momento è sparita. Soffre di Alzheimer, non si era mai persa.

Le telecamere hanno visto mia mamma uscire dall’ospedale alle 14,10. Poi mi sono arrivate varie segnalazioni, le ultime due in via Luigi Cardone località Sant’Antonio alle 15,20 circa, quindi a 2 km circa dall’ospedale. Da quel momento nessuno l’ha più vista. Era comunque la strada per Cupello (dove abbiamo una casa) , quindi ha tentato di tornare a casa. Nell’immagine a destra la vedete ripresa dalle telecamere mentre si allontana dall’ospedale. (si è tolta la fasciatura)

Io sono in Perù, mio fratello e miei parenti stanno cercando di fare il possibile ma serve che la si cerchi in fretta perché è notte, ha 75 anni e sarà spaventata chissà dove.

Se avete segnalazioni, scrivetemi. Al momento la stanno cercando polizia, carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile, privati cittadini. Contiamo di trovarla, ritengo sia rimasta in zona Sant’Antonio, ma le ore passano.

Grazie.

(post pubblicato su Facebook)