Meteo: nel week end torna il sole al nord, temporali al centro-sud

Anche nel fine settimana le regioni centro-meridionali saranno interessate da una maggiore variabilità, con rovesci e temporali ad evoluzione diurna.

WEEKEND: temporali in agguato al Sud, meglio al Nord

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE DEL WEEKEND – Anche nel fine settimana l’Italia centro-meridionale rimarrà interessata da una residua blanda circolazione depressionaria che continuerà a favorire una certa instabilità atmosferica a prevalente evoluzione diurna, con locali rovesci e temporali, più diffusi e intensi sulla dorsale appenninica e sul basso versante tirrenico. Meglio sulle regioni settentrionali, grazie al rinforzo dell’Anticiclone delle Azzorre il quale determinerà anche un nuovo aumento delle temperature, più marcato sui settori pianeggianti lungo il Po. Ma vediamo nel dettaglio la situazione meteorologica del fine settimana sulla nostra Penisola.

SABATO – Inizio di giornata variabile su Alpi centro-occidentali e basso Tirreno, soleggiate altrove; nel pomeriggio acquazzoni e temporali torneranno a interessare gran parte dell’arco alpino (in particolar modo sui settori occidentali), così come l’Appennino emiliano (e relativo settore pedemontano) e tutta la dorsale appenninica dalle medio-basse Marche alla Calabria e i rilievi interni di Sicilia e Sardegna. Data la presenza di venti nord-orientali in quota, sarà possibile l’estensione dei temporali localmente fin verso le zone costiere del medio-basso Tirreno e della Sardegna centro-orientale.

DOMENICA – Al Centronord tanto sole in pianura e locale variabilità sulle Alpi (specie di confine), con qualche isolato acquazzone o temporale pomeridiano più probabile sul comparto alpino centro-orientale. Ancora instabilità sulle regioni meridionali e sulla dorsale appenninica centrale, con formazione di rovesci e temporali ad evoluzione diurna dalle basse Marche alla Calabria e sui settori interni delle Isole maggiori: non si escludono locali interessamenti anche dei settori costieri del basso versante tirrenico; pressoché asciutto sulle coste del medio-basso versante adriatico.

