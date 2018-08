Meteo: continua il caldo asfissiante ma previsto anche qualche temporale

AVVIO DI SETTIMANA TRA SOLE E ALTRI TEMPORALI – Dopo una domenica in compagnia di sole e temporali, a tratti anche violenti, anche nel corso della prossima settimana l’instabilità resterà localmente protagonista. Certo non mancheranno anche ampi spazi soleggiati, in particolar modo su coste e zone limitrofe, il tutto accompagnato da clima ancora estivo. Ma entriamo nel dettaglio di ciò che ci attende…

Inizio di settimana tra sole e temporali

Lunedì si avvertiranno ancora gli effetti della depressione in esaurimento sul Nord Africa, che rinnoverà locali precipitazioni tra le Isole maggiori nonché favorirà la genesi di acquazzoni o temporali diurni tra interne campane e pugliesi, basso Lazio e massicci abruzzesi e molisani. Anche al Nord nel corso del pomeriggio-sera numerosi temporali si svilupperanno a ridosso dei monti andando a coinvolgere localmente anche la Val Padana centro occidentale.

Martedì l’alta pressione inizierà ad indebolirsi, erosa da una saccatura in approfondimento sull’Europa nordoccidentale. Prime piogge interesseranno sin dal mattino alto Piemonte e NO Lombardia mentre nel pomeriggio numerosi temporali prenderanno vita lungo l’arco alpino e prealpino, isolatamente anche su Valpadana, specie centro occidentale, interne tirreniche e Sardegna.

Mercoledì un ulteriore indebolimento dell’alta pressione porterà locali piogge sin dal mattino su parte della Sardegna e Nordovest mentre nel pomeriggio numerosi saranno i rovesci e i temporali che si svilupperanno su Alpi e Appennino centro settentrionale interessando localmente anche interne adriatiche e Val Padana.

Fronte in transito al Nord tra giovedì e venerdì

FRONTE AL NORD – Nella seconda parte della settimana l’alta pressione sposterà i suoi massimi verso l’Italia meridionale lasciando così esposto il Nord a correnti umide e instabili atlantiche. Tra giovedì e venerdì un fronte perturbato lambirà le Alpi rinnovando locale maltempo su parte del Nord nonché qualche fenomeno anche su Sardegna e interne del Centro. Andrà invece meglio al Sud

TENDENZA WEEKEND – La tendenza per il weekend vede ancora la presenza dell’alta pressione sulle nostre regioni centro meridionali che godranno così di bel tempo, eccezion fatta per qualche temporale in sviluppo diurno lungo la dorsale appenninica. Il Nord resterà, invece, esposto a correnti più umide occidentali con un nuovo fronte in transito foriero di rovesci e temporali diffusi su Alpi e Prealpi.

Tendenza weekend

(fonte e dati: 3bmeteo.com)