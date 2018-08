Europa League: il Milan pesca (Olympiacos, Betis Siviglia, Dudelange), la Lazio (Marsiglia, Eintracht Francoforte, Apollon)

Terminato il sorteggio della fase a gironi anche dell’Europa League, dopo quello di ieri della Champions. A Montecarlo nelle urne la sorte ha scelto per Milan e Lazio, rispettivamente il girone F e H. Ai rossoneri sono capitate Olympiacos, Betis Siviglia e Dudelange (una squadra lussemburghese, per la prima volta in Europa League), mentre ai biancocelesti la dea bendata ha riservato Marsiglia, Eintracht Francoforte e Apollon. La fase a gironi comincerà il 20 settembre per concludersi il 13 dicembre. Impegnativo il girone per la Lazio; un po’ più morbido per il club meneghino.

Di seguito tutti i gironi:

Gruppo A: Bayer Leverkusen, Ludogorets, Zurigo, Larnaca;

Gruppo B: Salisburgo, Celtic, Lipsia, Rosenborg;

Gruppo C: Zenit San Pietroburgo, Copenaghen, Bordeaux, Slavia Praga;

Gruppo D: Anderlecht, Fenerbahce, Dinamo Zagabria, Spartak Trnava;

Gruppo E: Arsenal, Sporting Lisbona, Qarabag, Vorskla;

Gruppo F: Olympiacos, Milan, Betis Siviglia, Dudelange;

Gruppo G: Villarreal, Rapid Vienna, Spartak Mosca, Rangers Glasgow;

Gruppo H: Lazio, Marsiglia, Eintracht Francoforte, Apollon;

Gruppo I: Besiktas, Genk, Malmoe, Sarpsborg;

Gruppo J: Siviglia, Krasnodar, Standard Liegi, Akhisar;

Gruppo K: Dinamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec;

Gruppo L: Chelsea, Paok Salonicco, Bate Borisov, Vidi.