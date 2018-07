Meteo: weekend tra caldo e temporali, più stabile nella settimana entrante

METEO ITALIA, CALDO IN AUMENTO MA ANCHE QUALCHE FORTE TEMPORALE – L’Estate 2018 prosegue tra ondate di caldo non durature e break temporaleschi piuttosto frequenti soprattutto al Nord. Nei prossimi giorni l’anticiclone afro-mediterraneo interesserà l’Italia, pilotando masse d’aria particolarmente calda, ma non avrà i suoi massimi di pressione sull’Italia e sarà spesso infastidito dalle correnti altantiche. Avremo così giornate in prevalenza soleggiate, con caldo in aumento e picchi anche elevati entro il weekend al Centronord. Tuttavia il temporale di calore sarà spesso in agguato, in particolare su Alpi e Appennino, ma a occasionalmente anche Valpadana, versanti tirrenici e Puglia. Vale la pena notare che nel frattempo tra Lapponia e alta Russia andrà rafforzandosi un notevole anticiclone dalle caratteristiche praticamente sub tropicali, prolungato la già anomala e duratura fase di caldo anomalo che interessa quelle zone. Vediamo dunque le previsioni meteo per i prossimi giorni sull’Italia:

METEO VENERDI’ – Sole prevalente, pur con cieli non sempre sereni per qualche banco nuvoloso di passaggio. Nel pomeriggio sviluppo di locali temporali di calore più probabili su Alpi, Prealpi, Appennino tutto, ma con occasionale sconfinamento su Liguria, Umbria, aree interne di Toscana, Lazio, poi Campania e Calabria specie tirrenica. Isolati fenomeni anche sulla Puglia, oltre ovviamente che su aree interne di Molise, Abruzzo e Marche, non esclusi anche su centro-est Sardegna.

METEO WEEKEND – In prevalenza assolato, ma ancora qualche temporale possibile su Alpi, specie centro-occidentali (con qualche sconfinamento sabato anche sulla pianura piemontese) Prealpi, lungo l’Appennino, con occasionale sconfinamento su Campania e Calabria in generale; isolati fenomeni anche sulla Puglia, specie Salento. Si tratterà comunque sempre di temporali molto localizzati e in genere di breve durata, in un contesto climatico comunque caldo.

Meteo Italia: la situazione attesa nei prossimi giorni

TENDENZA PROSSIMA SETTIMANA – Almeno nella prima parte l’impianto barico non subirà sostanziali differenze. Avremo dunque un tempo analogo a quello del weekend o forse ancora più stabile, con sole e caldo prevalenti e al più isolati temporali di calore a ridosso dei rilievi. Qui si entra però nel campo della tendenza meteo, seguiranno aggiornamenti.

(fonte e dati: 3bmeteo.com)