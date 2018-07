Meteo: tra sole e temporali e non andrà meglio nel weekend

SOLE MA ANCHE QUALCHE TEMPORALE– L’anticiclone afro-mediterraneo mantiene i suoi massimi sul Mediterraneo occidentale allungandosi verso un secondo campo di alte pressioni, ben strutturato tra Scandinavia e Russia centro settentrionale, ove rinnova bel tempo e caldo anomalo per il periodo. La nostra Penisola resta così terra di confine tra l’anticiclone e una residua circolazione di bassa pressione sull’Europa sudorientale.

Tendenza meteo giovedì-venerdì

Ci attende così un proseguo di settimana perlopiù soleggiato, anche se il riscaldamento diurno, unito a infiltrazioni settentrionali in quota, favorirà la genesi di rovesci e temporali pomeridiani e serali che dai monti si spingeranno localmente anche su Val Padana, interne tirreniche e Salento. Ma vediamo nel dettaglio dove servirà l’ombrello:

MERCOLEDI‘- Nuovi acquazzoni o temporali sono attesi già in mattinata sulla Calabria tirrenica, mentre nel pomeriggio si formeranno lungo le Alpi, Prealpi e dorsale appenninica interessando localmente anche Tirreniche, Calabria ionica centro settentrionale e alta Val padana.

GIOVEDI‘- Nuovi temporali prenderanno vita nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, interessando entro sera anche la medio-bassa Toscana, le interne laziali, l’alta Campania e la Val Padana. Proprio tra Lombardia, Emilia, Ovest Piemonte e Veneto i fenomeni potrebbero proseguire anche nella sera-notte.

Tendenza weekend

WEEKEND – La situazione non cambierà molto. Venerdì altri acquazzoni o temporali interesseranno nel corso del pomeriggio Alpi, Prealpi e Appennino coinvolgendo localmente anche le interne tirreniche, Liguria, Cilento e alta Calabria tirrenica. Sabato i fenomeni diurni saranno più frequenti sulla dorsale centro meridionale ma anche su interne pugliesi e in maniera sporadica su Alpi e Prealpi. Domenica ancora in compagnia di temporali diurni sull’Appenino ma localmente anche su interne pugliesi, tirreniche, Prealpi e basso versante tirrenico.

Temperature in aumento un po’ ovunque, valori compresi tra 30 e 35°C in pianura.

(fonte e dati: 3bmeteo.com)