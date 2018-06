Vladimir e Donald si incontreranno: vertice Putin-Trump a Helsinki il 16 luglio

Lo hanno comunicato in simultanea sia la Casa Bianca che il Cremlino: Vladimir e Donald hanno deciso che si incontreranno e la data sarà il 16 luglio prossimo. Putin e Trump quindi si vedranno a Helsinki, per discutere “dell’attuale stato e delle prospettive per ulteriori sviluppi delle relazioni fra Stati Uniti e Russia” come si legge in una nota diramata da Mosca.

Il vertice fra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà il 16 luglio prossimo a Helsinki, hanno reso noto simultaneamente la Casa Bianca e il Cremlino. I due leader discuteranno “dell’attuale stato e delle prospettive per ulteriori sviluppi delle relazioni fra Stati Uniti e Russia e anche di questioni cruciali dell’agenda internazionale”, ha precisato il Cremlino. Nel suo comunicato, la Casa Bianca ha spiegato che i due leader discuteranno “di rapporti bilaterali e di una serie di questioni legate alla sicurezza nazionale”. Il consigliere per la politica estera del Cremlino Yuri Ushakov ieri, dopo l’incontro fra il consigliere per la sicurezza nazionale Usa John Bolton e il presidente russo Vladimir Putin, che il vertice sarebbe durato diverse ore.