Meteo: previsti forti temporali e rovesci, grandine e vento forte

Una nuova circolazione depressionaria, in arrivo dalla Francia, attraverserà il nostro Paese da nordovest verso sudest. Rovesci e temporali tenderanno già a svilupparsi sulle regioni settentrionali, aree più esposte al flusso sudoccidentale in quota che accompagna il peggioramento. Sono attesi temporali e rovesci anche di moderata o forte intensità, con grandine e colpi di vento. Calo termico.

MERCOLEDI’ – La depressione coinvolgerà più direttamente il Centronord, soffermandosi tra mar Ligure e alto Tirreno. Sin dalla mattinata sono attesi acquazzoni e temporali sulle coste toscane, nonché tra basso Piemonte e Pavese ma anche sulle zone prealpine e qua e là sulla Sardegna. In giornata fenomeni temporaleschi anche piuttosto frequenti su interne toscane e Appennino centro-settentrionale, in moto verso Marche, Abruzzo e pianura emiliana. Celle temporalesche anche sulle pianure venete. Non sono da escludere fenomeni a carattere di nubifragio, accompagnati da grandine e colpi di vento. Ancora discreto al Sud, ma con nuvolosità in aumento su Campania e settori tirrenici di Calabria e Sicilia.

GIOVEDI’ – Il vortice si porterà gradualmente al Centrosud, diretto verso il Tirreno meridionale. L’instabilità si concentrerà già dalle prime ore del giorno soprattutto sui settori adriatici, la dorsale emiliana, le regioni meridionali in genere e inizialmente ancora sulla Sardegna con temporali e acquazzoni sparsi. Non esclusi fenomeni di forte intensità. Sul resto del Nord le condizioni meteo andranno gradualmente migliorando, salvo ancora note instabili sulle zone montuose centro-orientali, specie prealpine.

TENDENZA – Da venerdì e soprattutto in vista del weekend il tempo andrà generalmente migliorando, seppur con ancora una residua instabilità al Sud e temporali di calore sempre possibili sui rilievi alpini e appenninici tra sabato e domenica. Clima un po’ più caldo.

Vortice in transito con piogge e temporali da Nord a Sud

(fonte e dati: 3bmeteo.com)