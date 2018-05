Omicidio Di Pietrantonio: Corte Appello cambia condanna Paduano, 30 anni anziché ergastolo

Il vigilante 28enne Vincenzo Paduano, condannato in primo grado all’ergastolo, per l’omicidio dell’ex fidanzata Sara Di Pietrantonio, barbaramente uccisa e data alle fiamme, il 29 maggio 2016 in via della Magliana, alla periferia di Roma, è stato riconosciuto colpevole anche dalla Corte d’assise d’Appello, ma con la condanna comminata è stata cambiata dal carcere a vita a trentanni.