Meteo: tempo instabile prossima settimana, schiarite e acquazzoni

Inizio di settimana ancora instabile

SETTIMANA TRA SOLE E TEMPORALI – Ci attende una nuova settimana ancora caratterizzata da instabilità in molte parti della nostra Penisola. Colpa della persistenza di una falla barica sul Mediterraneo centrale, alimentata da correnti orientali in scorrimento lungo il bordo meridionale di un campo di alte pressioni proteso dal medio Atlantico verso l’Europa centro settentrionale. In questo contesto altri impulsi instabili riusciranno a muoversi dai Balcani verso l’Italia, determinando ancora alcuni momenti con acquazzoni e temporali, seppur in un contesto più soleggiato e in prevalenza caldo.

METEO PRIMA PARTE SETTIMANA – Entrando nel dettaglio lunedì inizierà con ancora spiccata variabilità e occasione per piogge sin dal mattino su medio Adriatico e parte del Nordovest, mentre nel pomeriggio rovesci e temporali riempiranno l’Appennino, coinvolgendo anche le regioni tirreniche, nonché localmente interne pugliesi, Alpi, Prealpi e Val Padana più occidentale. Martedìinizialmente ancora instabile sul medio-basso versante tirrenico ma con rovesci e temporali in sviluppo diurno su Appennino, Alpi, Prealpi e interne del Centro Sud con fenomeni in locale proseguimento anche nelle ore serale tra Lazio, Molise, Puglia, Campania e parte del Nord. Mercoledì ancora instabile con fenomeni specie diurni a ridosso dei rilievi ma localmente anche su Ovest Val Padana, Tirreniche e medio-basso Adriatico.

Tendenza metà settimana

TENDENZA SECONDA PARTE – Tra giovedì e venerdì l’alta pressione sull’Europa centrale potrebbe lasciare spazio al transito di un fronte che lambirà il nord Italia portando annuvolamenti nonché ancora rovesci e temporali sui monti e localmente in pianura. La sua azione manterrà in vita instabilità diurna anche in Appennino con fenomeni in locale sconfinamento alle pianure e coste prospicenti. Un secondo fronte dovrebbe infine transitare nel weekend coinvolgendo il Nord e mantenendo attiva instabilità sulle interne del Centro Sud

Tendenza week-end

TEMPERATURE – La settimana sarà caratterizzata da un clima tipico del periodo di Maggio con clima caldo gradevole durante il giorno, specie su Valpadana e versanti tirrenici e un po’ fresco di notte e al primo mattino. I valori massimi saranno generalmente compresi tra 20 e 25°C, localmente anche superiori al Nord.

(fonte e dati: 3bmeteo.com)