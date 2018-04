Presidenza FVG: schiacciante vittoria di Fedriga con oltre 57%, Lega sfiora 35%

Elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia – Aggiornamento 14.15 – Quando mancano ormai una manciata di sezioni, si delinea con nettezza il divario tra la Lega, primo partito al 35% dei voti per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia e gli altri. Vittoria netta quindi per il candidato di centrodestra Massimiliano Fedriga, che è proprio espressione della Lega di Matteo Salvini, che stacca il biglietto per la presidenza con una percentuale di oltre il 57%.

Aggiornamento ore 10 – Questa mattina alle ore 8, è iniziato lo spoglio delle schede elettorali per il voto alle elezioni regionali in Friuli. Al momento, su oltre 800 sezioni scrutinate su 1.369, Fedriga Massimiliano, candidato del centrodestra, espressione delle Lega, è al 56,49% dei voti e la stessa Lega è il primo partito con il 34,42%, davanti al Pd, secondo a 18,96%. In calo, rispetto alle politiche, il Movimento 5S.

E’ iniziato alle 8 di questa mattina lo spoglio delle schede nei seggi elettorali allestiti in Friuli Venezia Giulia. I seggi si sono chiusi alle 23 di ieri e l’affluenza alle urne è stata del 49,65% con 549.806 elettori che sono andati a votare su 1.107.415 aventi diritto. L’affluenza più alta (52,60%) è nella circoscrizione di Udine, seguono Gorizia (50,78%), Pordenone (49,80%), Tolmezzo (47,58%) e Trieste (43,90%). Alle comunali di Udine l’affluenza è stata del 57,18% con 45.940 votanti su 80.341 aventi diritto.

Superate le 500 sezioni (su un totale di 1.369 sezioni) dello scrutinio, Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra, è al 55,65% (90.914 voti), davanti a Sergio Bolzonello (centrosinistra) al 28,52% con 46.597 voti. Alessandro Fraleoni Morgera (M5S) ha raccolto 21.086 voti, fermandosi al 12,91%, Sergio Cecotti (Patto per l’Autonomia) è all’2,93% con 4.780 voti. Per quanto riguarda i risultati di lista (469 sezioni scrutinate), Lega al 33,51%, il Pd è al 19,55%, Forza Italia al 12,09%, Il M5S al 7,98% e Fratelli d’Italia al 5,79%.