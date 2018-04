Meteo: maltempo in arrivo, primo Maggio a rischio. Dove il sole e dove la pioggia?

METEO ITALIA – Dopo il passaggio della coda della perturbazione di domenica l’avvio della settimana sarà all’insegna del tempo stabile e soleggiato su molte Regioni d’Italia. Solo al Nord Est ci sarà la possibilità per qualche residuo fenomeno al mattino mentre al pomeriggio qualche breve acquazzone riguarderà la cerchia alpina. In serata peggiora sulla Sardegna per l’arrivo di una nuova perturbazione.

METEO PRIMO MAGGIO IN ITALIA – Il tempo del Primo Maggio vedrà invece un deciso peggioramento. L’aria fresca nord Atlantica, al seguito della perturbazione, darà vita ad un centro di bassa pressione sul Mediterraneo che insisterà per qualche giorno sull’Italia. La perturbazione legata alla depressione porterà un sensibile peggioramento delle condizioni meteo sulla Sardegna con piogge e temporali anche forti che tenderanno ad estendersi, durante il corso del pomeriggio, a gran parte delle Regioni centrali, entro sera anche al Nord Ovest e alla Lombardia occidentale. Sul resto d’Italia ampie zone di sereno con nubi in aumento da Ovest. Le temperature, seppur in calo, saranno ancora piuttosto miti specie al Sud dove si avranno ancora punte di 25-27°C.

TENDENZA SETTIMANA – la presenza della circolazione di bassa pressione causerà condizioni di maltempo su diverse Regioni con piogge, temporali. Il tutto accompagnato da un generale calo delle temperature

(fonte e dati: 3bmeteo.com)