Meteo: l’anticiclone ha i giorni contati, da nord verso sud torna l’instabilità

ULTIMI GIORNI DI ESTATE – Il robusto e caldo anticiclone, responsabile della parentesi estiva degli ultimi giorni in molte parte dell’Europa, Italia compresa, nel corso dei prossimi giorni inizierà a indebolirsi lungo il suo bordo settentrionale, permettendo così al flusso instabile atlantico di scendere di latitudine. I più fortunati potranno, tuttavia, godersi un ponte del 25 Aprile (dettagli qui) ancora in prevalenza soleggiato e caldo su gran parte dello Stivale. Il sole rimarrà infatti protagonista sino alla Festa della Liberazione con temperature massime ancora diffusamente oltre i 25°C. Non mancheranno tuttavia i primi disturbi, rappresentati oggi da temporali sulle Alpi nonché da nubi alte di passaggio e qualche addensamento marittimo durante le ore più fredde.

Primi temporali oggi al Nord

DAL 26 APRILE MAGGIORE INSTABILITÀ – A partire dal 26 aprile, come accennato prima, l’alta pressione inizierà la sua ritirata a partire dal Nord. Assisteremo così a un aumento della instabilità sulla nostra Penisola con qualche temporale al Nord, specie sui rilievi, ed una generale diminuzione delle temperature, con queste che grosso modo si porteranno nei valori tipici del periodo. Tale situazione potrebbe essere il preludio ad una fase maggiormente dinamica attesa negli ultimi giorni del mese di aprile e i primi di maggio.

(fonte e dati: 3bmeteo.com)