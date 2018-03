Allerta maltempo: torna il freddo e la neve a bassa quota

Tendenza meteo weekend

METEO WEEKEND – Il mese di Marzo prosegue sulla falsariga di come era iniziato, ovvero freddo e instabile, e anche il weekend in arrivo sarà penalizzato dal maltempo. A seguito della perturbazione che tra giovedì e venerdì attraverserà l’Italia, la discesa di una nuova massa di aria fredda comincerà a interessare l’Europa scorrendo sul bordo orientale dell’anticiclone scandinavo. Anche se in questo caso l’Italia non verrà interessata in maniera diffusa dalla colata gelida (decisamente meno estesa e intensa di quella arrivata a fine febbraio), sarà comunque uno dei bersagli preferiti dei vortici di bassa pressione. Vediamo una possibile linea di tendenza per i prossimi giorni, anche se i dettagli previsionali potranno essere soggetti a cambiamenti.

METEO SABATO – Si approfondisce un vortice di bassa pressione sul Nord Italia con tempo in peggioramento ovunque; maltempo specie al Centro-Nord: a inizio giornata fenomeni più intensi e diffusi al Nord Est e al Centro, specie sul versante adriatico, dalla sera al Nord Ovest; coinvolto anche il Sud, specie lato tirrenico, più ai margini i versanti ionici. Neve da 800-1200 metri al Nord, in calo a fine giornata a quote collinari. Temperature in calo a partire dalle regioni settentrionali, ma su valori inizialmente ancora miti al Sud e punte sopra i 20°C in Sicilia e Puglia.

METEO DOMENICA – Condizioni di diffusa instabilità su tutta la Penisola con piogge e rovesci più diffusi al Nord e sui versanti tirrenici; acquazzoni sparsi anche altrove ma in un contesto di maggior variabilità. L’ingresso dell’aria fredda farà diminuire ulteriormente le temperature e la quota neve. Il clima tornerà pienamente invernale al Nord con possibili nevicate fino in pianura entro fine giornata, in particolare sull’Emilia Romagna e tra Piemonte meridionale e interne liguri.

TENDENZA METEO – Anche l’Inizio della prossima settimana si preannuncia freddo e dinamico. Le temperature si manterranno decisamente sotto le medie del periodo con occasione per nuovi episodi perturbati, specie al Centro Sud e nevicate fino a bassa quota sui versanti adriatici.

(fonte e dati: 3bmeteo.com)