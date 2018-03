Meteo: rovesci, acquazzoni e più freddo nel weekend

Il treno di perturbazioni continuerà ad interessare la Penisola anche nei prossimi giorni. Ci attende infatti un fine settimana instabile, a tratti perturbato, per il passaggio di nuovi sistemi nuvolosi.

METEO SABATO – Dopo una breve tregua nella giornata di sabato assisteremo ad un peggioramento. Una perturbazione porterà piogge e rovesci diffusi, specie al Centro Nord, più intense tra Marche e zone appenniniche del Centro. Instabilità sui versanti tirrenici del Sud con acquazzoni ma meteo più soleggiato, asciutto e ventoso su Puglia e zone Ioniche. Neve sulle Alpi sopra i 1000-1300m, dai 1400m sulla dorsale.

METEO DOMENICA – precipitazioni sparse da Nord a Sud, localmente intense su Tirreniche, Marche e alto Piemonte; fenomeni più blandi all’estremo Sud. Nevicate su Alpi e Appennino dapprima oltre i 1000/1400m ma in calo domenica sino a quote collinari per l’arrivo di venti freddi da Est. Graduale calo delle temperature.

TENDENZA METEO – l’inizio della prossima settimana il tempo si presenterà instabile con temperature sotto media e condizioni simil invernali.



(fonte e dati: 3bmeteo.com)