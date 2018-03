Meteo: piogge, temporali e rischio grandine fino a sabato

Un attivo vortice freddo sulle Isole Britanniche alimenterà e piloterà una perturbazione sull’Europa centrale a partire dalla Francia. Nella sua evoluzione da Ovest verso Est questo fronte interesserà anche l’Italia con il suo carico di piogge e temporali, in particolare tra venerdì e sabato, con maggiore coinvolgimento delle regioni settentrionali e tirreniche. Tornerà inoltre a nevicare talora copiosamente sulle Alpi in genere dalle quote medie. Per Pasqua la perturbazione dovrebbe invece lasciare la Penisola, lasciando spazio a un miglioramento sebbene con qualche strascico instabile.

PRIMI FENOMENI GIOVEDI – Il richiamo di umidi venti sud-occidentali operato dalla perturbazione determinerà molte nubi al Nord e regioni tirreniche con prime locali piogge, più probabili a ridosso di Alpi, Prealpi, pedemontane, Triveneto, Levante Ligure, alta Toscana; non escluso qualche rovescio più incisivo su alta Toscana, Prealpi e Friuli Venezia Giulia. Schiarite e tempo asciutto altrove.

TRA VENERDI’ E SABATO FASE CLOU DEL PEGGIORAMENTO, ZONE PIU’ COINVOLTE – Con l’avvicinamento e successivo transito del fronte, i fenomeni saranno in intensificazione tra venerdì e sabato. Le regioni più colpite saranno quelle del Nord (venerdì e sabato) e tirreniche fino alla Campania (soprattutto sabato), con rischio piogge e temporlali localmente di forte intensità, non escluse grandinate. Neve sulle Alpi inizialmente a quote medio-alte, in successivo calo entro sabato. I picchi pluviometrici maggiori sono attesi su alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino, alto Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria specie di Levante, alta Toscana, dove si potranno accumulare complessivamente oltre 80-100mm.

TEMPERATURE IN AUMENTO FINO A SABATO, IN CALO DA PASQUA – Le temperature subiranno un deciso aumento complici sostenuti venti di Scirocco, con punte di oltre 18-20°C al Centrosud, in successivo calo da Pasqua con rotazione dei venti da Ovest-Nordovest, più freddi. Maggiori dettagli in questo articolo.

Meteo Italia: le zone più colpite dal maltempo tra venerdì e sabato