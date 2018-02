Meteo: neve e freddo, torna il vero inverno

MALTEMPO LIVE, NEVE A BOLOGNA, FIOCCHI A TRATTI IN PIANURA SUL NORDEST – La perturbazione giunta ieri è seguita da aria decisamente più fredda dal Nord Europa che ha dato vita a un vortice ciclonico al Centronord. Nordest ancora sotto il maltempo con precipitazioni diffuse e quota neve in repentino calo, a quote collinari se non a tratti in pianura sull’Emilia: nevica a tratti in modo fitto a Bologna dove sta già imbiancando con temperature in avvicinamento allo 0°C; nevicate copiose stanno interessando inoltre l’Appennino emiliano-romagnolo con accumuli già significativi a partire dalle quote collinari. Prestare massima attenzione alla guida, sul bolognese nevicherà almeno fino al pomeriggio.

NEVE IN COLLINA IN TOSCANA – Anche in Toscana la quota neve sta calando rapidamente, con ingresso dell’aria fredda, con fiocchi anche a quote collinari. In particolare sui settori toscani centrali nevica fino a 250-300m, specie sul Chianti, neve anche a Volterra. Nelle prossime ore nevicate non escluse fino a 200m anche sull’aretino con fiocchi ad Arezzo città.

TEMPORALI, VENTO E GRANDINE AL CENTROSUD – Nel frattempo il Centrosud è stato spazzato dalla perturbazione principale che ha colpito in modo particolare Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Campania con piogge e temporali insolitamente diffusi, anche accompagnati da intense grandinate; si registrano picchi localmente superiori ai 30-40mm. Locali piogge e rovesci hanno interessato anche le Isole Maggiori, sebbene in misura minore, poco o nulla invece sulle regioni di Sudest e in generale al Nordovest, attualmente ai margini dell’azione ciclonica. Da segnalare inoltre venti anche molto forti e locali disagi, raffiche 70-80km/h si sono avute al Centrosud se non superiori tra Sardegna e Sicilia con mareggiate; venti forti anche in Appenino.

METEO PROSSIME ORE: il vortice evolverà lentamente verso Adriatico e Balcani. Ancora piogge sul Nordest con neve in collina o in pianura sull’Emilia Romagna, specie tra modenese, bolognese, forlivese e riminese. Fiocchi a tratti in pianura non esclusi anche sul Veneto.

Molto instabile al Centro con piogge e rovesci sparsi, localmente a sfondo temporalesco, con neve in calo fin verso i 300-500m in giornata tra Toscana, Umbria e Marche; entro sera fiocchi non esclusi a tratti fino in pianura sul Montefeltro e fin sulla costa pesarese. Neve in calo sin verso i 400-700m anche tra Lazio e Abruzzo in serata.

Per quanto infine riguarda il Sud piogge sparse sono attese specie tra Campania e Calabria, anche in Sicilia; fenomeni più scarsi sul basso versante adriatico. Locali rovesci anche in Sardegna, specie occidentale, con neve fin sotto i 700-1000m. Per tutti i dettagli consultate anche la sezione meteo Italia

(fonte e dati: 3bmeteo.com)