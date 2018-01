Meteo: nuova ondata di maltempo da nord a sud

La perturbazione in arrivo dalla Spagna porterà una nuova ondata di maltempo che al Nord risulterà anche intensa in avvio di settimana. Dopo le prime avvisaglie della domenica il peggioramento raggiungerà l’apice sulle regioni settentrionali tra lunedì e martedì quando i fenomeni potranno risultare abbondanti su Piemonte e Liguria, poi su prealpi venete e Friuli. Sempre martedì si avrà un peggioramento anche al Centro con piogge diffuse e qualche temporale che si estenderanno successivamente anche al Meridione a partire da Campania e trapanese.

ABBONDANTI NEVICATE SULLE ALPI – Tanta neve è attesa sulle Alpi, specie occidentali sopra i 1000-1200m con accumuli superiori al metro sopra i 1700/1800m. Fino a 30/40cm sono attesi sulle Alpi lombarde dai 1700m, oltre mezzo metro invece sulle Dolomiti meridionali dai 1800-2000m.

CLIMA MITE, CALO TERMICO IN SETTIMANA – Il clima sarà decisamente mite, specie al Centro Sud, con massime che raggiungeranno i 18-20°C o superiori in Sicilia. Nella seconda parte della settimana è previsto un abbassamento delle temperature per l’arrivo del Maestrale.

(fonte e dati: 3bmeteo.com)