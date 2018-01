Meteo: tornano da giovedì il freddo e le piogge

Una vasta saccatura artica si allungherà dal Nord Europa verso il Mediterraneo nei prossimi giorni, scalzando l’anticiclone che si ritirerà verso Ovest. La traiettoria di questo affondo è tuttavia ancora soggetto a un certo margine di incertezza: le zone che saranno più coinvolte saranno Nordest e tirreniche, ai margini invece il Nordovest. Precipitazioni in genere più occasionali anche sul versante adriatico. L’aria fredda che accompagna il fronte determinerà inoltre un generale abbassamento delle temperature entro il weekend.

PIOGGIA, ECCO DOVE E QUANDO – Mercoledì primi deboli piovaschi su Friuli, alto Adriatico, Liguria di Levante, centrali tirreniche. Giovedì piogge su Nordest, Toscana, entro sera Umbria e Lazio, sparse anche su Sardegna, Campania. Ai margini il Nordovest con piogge soprattutto su Lombardia orientale e Levante Ligure. Venerdì piogge e rovesci sparsi al Centrosud, specie tirreniche; molte nubi e residui fenomeni su Nordest ma in graduale esaurimento.

NEVE SULLE ALPI – Giovedì nevicate sulle Alpi specie orientali oltre 800-1200m, a quote lievemente superiori sulle Prealpi; venerdì ultimi fiocchi su Alpi orientali.

TEMPERATURE IN CALO a partire dal Nord tra giovedì e venerdì, tra sabato e domenica al Centrosud, specie su adriatiche e in montagna ( qui anche 6-8°C in meno ). Venti in rotazione da Nord.

(fonte e dati: 3bmeteo.com)